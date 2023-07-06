Аллегрова удивила суммой гонорара даже олигархов: названы ошеломляющие цифры

В последнее время Ирина Аллегрова выступает довольно редко. По словам бывшего директора певицы, Сергея Лаврова, раньше она каждое лето ездила выступать на юг, но сейчас прекратила это делать. По всей видимости, 71-летняя артистка решила, что пора и отдохнуть. Изредка Аллегрова соглашается выступить на корпоративах, но цену при этом озвучивает такую, что за сердце хватаются даже олигархи.

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«Раньше с Аллегровой можно было разговаривать при ценнике 50 тысяч евро. Сейчас у нее цена совсем другая. Она просит 100 тысяч евро. То есть 9–10 миллионов рублей за 40–50 минутное выступление», — приводит слова Лаврова издание «МК».

Понятно, что на такие условия мало кто соглашается. Но артистку это не огорчает: она предпочитает проводить время с семьей и близкими. Денег на жизнь ей хватает: накопила.