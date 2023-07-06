Мокрая полностью: Валя Карнавал в откровенном монокини оседлала гидроцикл, оттопырив масястые бедра

Теперь Валя наслаждается жаркой погодой. Каждый день она загорает на пляже. На этот раз певица в смелом монокини с разрезами оседлала гидроцикл. Она рассекла по волнам, поэтому намокла. На новых фото блогерша предстала с влажными волосами, блеснув манким декольте и своими круглыми бедрами, которые изящно оттопырила.

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