Мокрая полностью: Валя Карнавал в откровенном монокини оседлала гидроцикл, оттопырив масястые бедра

Валя Карнавал уже много лет строит карьеру. В 21 год она уже богатая и знаменитая. Блогерша ездит на дорогом автомобиле, покупает люксовые наряды. Она недавно рассталась с Сашей Стоуном, хоть и планировала с ним свадьбу. Теперь артистка все чаще предстает на публике в смелых нарядах. А теперь звезда отдыхает на Мальдивах, где красуется в купальнике.
Теперь Валя наслаждается жаркой погодой. Каждый день она загорает на пляже. На этот раз певица в смелом монокини с разрезами оседлала гидроцикл. Она рассекла по волнам, поэтому намокла. На новых фото блогерша предстала с влажными волосами, блеснув манким декольте и своими круглыми бедрами, которые изящно оттопырила.
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Валя Карнавал. Фото: соцсети звезды
На этот раз поклонники были взбудоражены. Многие отметили, что у нее идеальные формы. «Изменилась фигура», «Смотри, кого ты потерял», «Бомбическая», «Огненная Валентина», «Прекрасная», «Ну тут не знаешь, на что смотреть», «Какие аппетитные округлости», «Безумно хороша», — стали писать подписчики.