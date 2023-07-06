Арзамасова помиловалась с Авербухом на прогулке: фигурист с нежностью поцеловал молодую жену

Лиза Арзамасова уже давно стала известной персоной. Она снимается в кино и играет в театре. Иногда ее можно увидеть на льду. Вместе с мужем Ильей Авербухом она выступает на коньках. Пара не перестает демонстрировать идиллию. У супругов растет сын Лев, которому они дарят все свободное время. На этот раз влюбленные вместе предстали на прогулке.
В жаркий летний день Арзамасова отметилась в шляпке и вязаном топике. Она сидела за столиком, когда Авербух с нежностью к ней прильнул и поцеловал в щечку. Актриса от такого счастья зажмурилась. Она засветила на фото свой маникюр в белом цвете.
«Ну а как у нас дела? Да вот так», – написала Лиза.
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Лиза Арзамасова и Илья Авербух. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, какие трогательные отношения у супругов. «Классные! А Лиза как зажмурилась от счастья», «Прекрасные», «Пусть это длится вечно», «Любовь — нежность и вдохновение!, «Как чувства меняют людей», «Теплом веет от снимка», — стали писать подписчики.