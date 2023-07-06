Арзамасова помиловалась с Авербухом на прогулке: фигурист с нежностью поцеловал молодую жену

В жаркий летний день Арзамасова отметилась в шляпке и вязаном топике. Она сидела за столиком, когда Авербух с нежностью к ней прильнул и поцеловал в щечку. Актриса от такого счастья зажмурилась. Она засветила на фото свой маникюр в белом цвете.

«Ну а как у нас дела? Да вот так», – написала Лиза.

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