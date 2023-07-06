«Главная тусовщица»: дочка Юдашкина засняла кроху-внучку модельера, танцующую в пудровом платье в Майами

В мае 2023 года не стало Валентина Юдашкина. Он умер после борьбы с тяжелой болезнью. В Москву с ним приехала проститься дочка Галина. Она уже много лет занимается Модным домом отца. Одно время девушка жила в Китае, а потом перебралась в Дубай. Зачастую модельер к ней приезжал с женой Мариной. Теперь она уже приезжает одна, чтобы побыть с внуками.
На этот раз семья Юдашкиных устроила путешествие по США. Галина с мужем Петром и детьми посетила Нью-Йорк, Вашингтон, а теперь приехала в Майами. На новых кадрах она показала маленькую внучку модельера, облаченную в пудровое платье. Кроха сидела за столом и танцевала в такт музыке, подняв вверх руки.
«Главная тусовщица. Майами vibes», – заявила бизнесвумен.
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Поклонники восхитились тем, как подросла малышка. Многие отметили, что она унаследовала бабушкины голубые глаза. Другие посчитали, что она похожа на дедушку. «Очаровательное создание», «Какая милашка», «Ну просто растрогала», «Эти глаза-алмазы», Надо быть такой куколкой", — стали писать пользователи Сети.