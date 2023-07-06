«Главная тусовщица»: дочка Юдашкина засняла кроху-внучку модельера, танцующую в пудровом платье в Майами

На этот раз семья Юдашкиных устроила путешествие по США. Галина с мужем Петром и детьми посетила Нью-Йорк, Вашингтон, а теперь приехала в Майами. На новых кадрах она показала маленькую внучку модельера, облаченную в пудровое платье. Кроха сидела за столом и танцевала в такт музыке, подняв вверх руки.

«Главная тусовщица. Майами vibes», – заявила бизнесвумен.

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