Беременна? Татьяна Мусульбес показала округлившийся живот — реакция Романа Капаклы

О скандальных отношениях бывших участников «Дома-2» Татьяны Мусульбес и Романа Капаклы стало известно в начале 2023 года. Общественность была возмущена этой связью, ведь мужчина на тот момент состоял в официальном браке с другой звездой телестройки — Мариной Африкантовой.

Впрочем, развод все еще не состоялся. Однако стороны конфликта немного успокоились, и жизнь пошла своим чередом.

А на днях Татьяна вновь удивила пользователей Сети. Девушка показала свою фотографию, на которой отчетливо видно округлившийся живот.