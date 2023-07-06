Беременна? Татьяна Мусульбес показала округлившийся живот — реакция Романа Капаклы

О скандальных отношениях бывших участников «Дома-2» Татьяны Мусульбес и Романа Капаклы стало известно в начале 2023 года. Общественность была возмущена этой связью, ведь мужчина на тот момент состоял в официальном браке с другой звездой телестройки — Мариной Африкантовой.
Впрочем, развод все еще не состоялся. Однако стороны конфликта немного успокоились, и жизнь пошла своим чередом.
А на днях Татьяна вновь удивила пользователей Сети. Девушка показала свою фотографию, на которой отчетливо видно округлившийся живот.
Татьяна Мусульбес с округлившимся животом. Фото: соцсети
Мусульбес написала под новым снимком: «Пойдем-ка мы спать». И подписчики тут же заподозрили ее в беременности от мужа Африкантовой.
А что Роман Капаклы? Он пока никак не отреагировал на ситуацию. Молчит, словно ничего не было. Поэтому фанатам не остается ничего другого, кроме как следить за дальнейшим развитием событий.