Валя Карнавал в мокром мини-бикини потрясла «сдобными» полушариями груди на пляже: упругое тело впечатлило народ

На этот раз Валя отдыхает на Мальдивах. Она в розовом купальнике прогулялась по пляжу. Певица решила искупаться, поэтому ее волосы намокли. Она игриво красовалась перед камерой, обнажив свои пышные полушария груди. Блогерша показала постройневшую фигуру. Бикини прилипло к ее молодому телу. Она выложила видео, которое взбудоражило фанатов.

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