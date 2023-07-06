Валя Карнавал в мокром мини-бикини потрясла «сдобными» полушариями груди на пляже: упругое тело впечатлило народ

Валя Карнавал уже давно пытается покорить отечественный шоу-бизнес. Она стала популярной блогершей, а также выпустила несколько песен. Молодая звезда не перестает носить смелые наряды. На публике она предстает в откровенных платьях и коротких шортах. После расставания с женихом артистка чаще делится новыми кадрами из своей жизни.
На этот раз Валя отдыхает на Мальдивах. Она в розовом купальнике прогулялась по пляжу. Певица решила искупаться, поэтому ее волосы намокли. Она игриво красовалась перед камерой, обнажив свои пышные полушария груди. Блогерша показала постройневшую фигуру. Бикини прилипло к ее молодому телу. Она выложила видео, которое взбудоражило фанатов.
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Многие стали писать ей комплименты. Валя впечатлила подписчиков своими формами. «Эталон красоты», «Выглядит очень соблазнительно», «Какая нимфа», «Баунти — райское наслаждение», «Так выглядит идеальная фигура», «Смотришь и завидуешь», — стали писать в Сети.
Валя Карнавал. Фото: соцсети звезды