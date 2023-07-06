«Многое я потерял в этой борьбе со смертью»: Роман Костомаров растрогал врачей своей речью, выписываясь из больницы

Домнина сняла видео в стенах медицинского учреждения. Попрощаться с Романом пришли врачи и медсестры. Фигурист произнес речь, вспомнив про все тяжелые испытания и поблагодарив за то, как ему помогли. Он был в футболке и шортах. Спортсмен научился стоять и ходить на протезах.

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