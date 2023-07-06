«Многое я потерял в этой борьбе со смертью»: Роман Костомаров растрогал врачей своей речью, выписываясь из больницы

Роман Костомаров еще в начале года попал в больницу. Вся страна переживала за фигуриста, который оказался в тяжелом состоянии из-за болезни. Ему пришлось ампутировать ступни и кисти рук. Рядом с ним была жена Оксана Домнина. Уже летом он начал программу реабилитации. В июне спортсмен начал делится кадрами с тренировок. А 6 июля звезду выписали из больницы.
Домнина сняла видео в стенах медицинского учреждения. Попрощаться с Романом пришли врачи и медсестры. Фигурист произнес речь, вспомнив про все тяжелые испытания и поблагодарив за то, как ему помогли. Он был в футболке и шортах. Спортсмен научился стоять и ходить на протезах.
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«Спасибо всем, что спасли мою жизнь! Полгода назад я это не понимал, я ничего не чувствовал. Я просто думал, что покашлял дома и уехал на скорой помощи, чтобы наверное сделали укол и прополоскали мне рот, и через час я вернусь домой. Но приключилось то, что приключилось. Сложная эта болезнь, которая чуть не забрала мою жизнь. Много мыслей в голове на тему: лучше б было так или лучше б было по другому. Но в данном случае я счастлив, что я живой», — признался он.
Костомаров поблагодарил жену и брата за заботу. Он признался, что было пролито много слез.
«Позади 175 дней… Впереди вся жизнь… Благодаря этим людям я жив. К сожалению, многое я потерял в этой совместной борьбе со смертью. Но по другому было никак.
Огромная команда под руководством Проценко Дениса Николаевича сделали невозможное. Вытащили меня оттуда. Спасибо всем, кто был со мной рядом: лечил, оперировал, восстанавливал, поддерживал», — добавил спортсмен.
Врачи были тронуты. Многие работники больницы едва смогли сдержать слезы.