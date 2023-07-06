Ждет возвращения блудного мужа? Марина Африкантова не пошла на свидание с новым поклонником

На днях Марина Африкантова получила огромный букет роз от тайного поклонника, а через некоторое время ей пришло сообщение с приглашением на свидание.

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Звезда «Дома-2» весь день держала интригу в своем блоге. Просила совета у подписчиков о том, где можно провести вечер. И даже обещала показать, как будет собираться на встречу с таинственным ухажером.

Однако ближе к вечеру блондинка передумала и решила все отменить. Марина сослалась на занятость и больше не возвращалась к этой теме в своем блоге.

Возможно, звезда действительно не смогла найти время. А может быть, просто еще не готова к новым отношениям после скандального расставания со своим супругом Романом Капаклы. Ведь некоторые фанаты до сих пор убеждены, что Марина ждет возвращения блудного мужа.