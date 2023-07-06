Севастьянова в топике и юбке макси козырнула изящными изгибами фигуры: обнажила соблазнительные впадинки на животе

На этот раз Каролина приехала в Москву. Накануне она вышла на прогулку. Гимнастка облачилась в топик и юбку макси по фигуре. Она подчеркнула свои формы. Спортсменка решила оголить свой плоский живот с рельефными впадинками. Севастьянова прикрыла декольте своими густыми локонами. Она прогуливалась у речки, наслаждаясь жаркой погодой.

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