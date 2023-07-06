Севастьянова в топике и юбке макси козырнула изящными изгибами фигуры: обнажила соблазнительные впадинки на животе

Каролина Севастьянова завершила карьеру больше пяти лет назад. Она успела стать олимпийской чемпионкой по художественной гимнастике. Спортсменка теперь много путешествует. Не так давно у нее появился новый возлюбленный. Она стала одеваться еще более женственно. Порой звезда оголяет свои изящные формы, облачаясь в смелые наряды.
На этот раз Каролина приехала в Москву. Накануне она вышла на прогулку. Гимнастка облачилась в топик и юбку макси по фигуре. Она подчеркнула свои формы. Спортсменка решила оголить свой плоский живот с рельефными впадинками. Севастьянова прикрыла декольте своими густыми локонами. Она прогуливалась у речки, наслаждаясь жаркой погодой.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Каролина Севастьянова. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как выглядит Каролина. Многие отметили, что она находится в идеальной форме.
«Какая милашка», «Фигурка просто эталонная», «Ох, животик выше всяких похвал», «Умеет выглядеть привлекательно», «Парни точно залюбовались», — стали писать подписчики.