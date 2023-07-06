Постройневшая Бородина в топике блеснула пышными полушариями груди: рукой оттянула ткань, оголив прелести

Ксения Бородина большую часть жизни работает на телевидении. Она стала одной из самых известных персон в России. Благодаря шоу «Дом-2» у нее появились поклонники, которые следят за ее жизнью. Она любит покупать дорогостоящие наряды, путешествовать. А после развода с Курбаном Омаровым у нее появился новый возлюбленный. Его имя звезда скрывает, но не перестает работать над собой.
На этот раз Бородина предстала в Турции. Она проводит отпуск на дорогом курорте с подругами. Телеведущая не перестает делится кадрами, на которых красуется в купальнике. Даже на отдыхе она занимается спортом. Артистка предстала в тугом топике с разрезами и велосипедках. Она стала хвастаться постройневшими формами. Ксения оттянула велосипедки, оголив пресс. Она также блеснула пышными полушариями груди.
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Поклонники восхитились тем, как выглядит Бородина в свои 40 лет. Многие осыпали ее комплиментами. «Ого, какая», «Просто шикарно», «Выглядит так сочно», «Постройнела», «Зачем на фоне подруги себя выставлять лучше?», «Формы просто всем на зависть», «Ох, ну тут нет слов», «Пресс отличный, декольте еще лучше», — стали писать пользователи Сети.