Постройневшая Бородина в топике блеснула пышными полушариями груди: рукой оттянула ткань, оголив прелести

На этот раз Бородина предстала в Турции. Она проводит отпуск на дорогом курорте с подругами. Телеведущая не перестает делится кадрами, на которых красуется в купальнике. Даже на отдыхе она занимается спортом. Артистка предстала в тугом топике с разрезами и велосипедках. Она стала хвастаться постройневшими формами. Ксения оттянула велосипедки, оголив пресс. Она также блеснула пышными полушариями груди.

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