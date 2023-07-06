Лера Кудрявцева подловила четырехлетнюю дочку в аэропорту: маленькая озорница в костюме Gucci

Лера Кудрявцева уже давно стала известной персоной. Она регулярно предстает на публике. В 52 года блондинка держит себя в форме. Она зачастую хвастается модными нарядами. Телеведущая носит не только вечерние наряды, но и модные кэжуал-луки. Ее маленькая дочка Мария тоже любит принарядиться. В четыре года кроха порой сама себе выбирает наряды.
На этот раз Лера собралась в отпуск. Она решила показать кадр из аэропорта. Телеведущая засняла четырехлетнюю Марию, которая не могла усидеть на одном месте. Она забралась на сиденье. Кроха была в костюме с принтом Gucci. Она также надела красные кроссовки и рюкзак с Минни Маусом. Кудрявцева сделала для нее две косички.
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Лера Кудрявцева. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились кадрами. Многие отметили, что Лера растит настоящую леди. «Очаровательная», «Просто прелесть», Ох, такая милая кнопочка«, «Модница растет», «Блондинка, которая еще покорит мир», «Машка просто конфетка», «Путешественница», — стали писать подписчики.