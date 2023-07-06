Лера Кудрявцева подловила четырехлетнюю дочку в аэропорту: маленькая озорница в костюме Gucci

На этот раз Лера собралась в отпуск. Она решила показать кадр из аэропорта. Телеведущая засняла четырехлетнюю Марию, которая не могла усидеть на одном месте. Она забралась на сиденье. Кроха была в костюме с принтом Gucci. Она также надела красные кроссовки и рюкзак с Минни Маусом. Кудрявцева сделала для нее две косички.

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