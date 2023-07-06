Из светловолосой малышки в пластиковую куклу: в Сети обсуждают детское фото победительницы «Мисс Москва-2023»

После того, как прошел финал конкурса «Мисс Москва», весь интернет стал обсуждать победительницу конкурса.

Недавно новым поводом для сплетен вокруг 25-летней победительницы конкурса «Мисс Москва» стала опубликованная из детского альбома фотография Ангелины Бреженской.

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Безобидное фото малышки со светлыми волосами обсуждают с едкими оценками сегодняшней внешности модели. Бреженская сильно поменялась и совсем не напоминает девочку с фото.