Из светловолосой малышки в пластиковую куклу: в Сети обсуждают детское фото победительницы «Мисс Москва-2023»

Ангелина Бреженская. Фото: соцсети

Модель Ангелина Бреженская возмутила пользователей Сети своим внешним видом. Не все понимают, как знаменитость получила титул в конкурсе красоты.

После того, как прошел финал конкурса «Мисс Москва», весь интернет стал обсуждать победительницу конкурса.

Недавно новым поводом для сплетен вокруг 25-летней победительницы конкурса «Мисс Москва» стала опубликованная из детского альбома фотография Ангелины Бреженской.

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Безобидное фото малышки со светлыми волосами обсуждают с едкими оценками сегодняшней внешности модели. Бреженская сильно поменялась и совсем не напоминает девочку с фото.

Пользователи Сети считают, что красота победительницы неестественная. И без «уколов красоты» Ангелина Бреженская не смогла бы одержать победу в конкурсе.

Ангелина Бреженская в детстве. Фото: соцсети 

Напомним, ранее телеведущая Алена Водонаева осудила внешний вид россиян, отдыхающих в Анапе.

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