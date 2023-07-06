«Боль – это иллюзия ума»: Виктория Боня рассказала, как переживает разрыв романтических отношений

Бывшая участница «Дома-2» Виктория Боня рассказала, как проживает расставание с возлюбленным.

Напомним, на днях Боня поделилась историей своей любви. Точнее – ее завершением.

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Несмотря на расставание, Боня активно проводит свои дни. Она встречается с подругами, меняет имидж и даже преодолевает боль.