«Боль – это иллюзия ума»: Виктория Боня рассказала, как переживает разрыв романтических отношений

Бывшая участница «Дома-2» Виктория Боня рассказала, как проживает расставание с возлюбленным.
Напомним, на днях Боня поделилась историей своей любви. Точнее – ее завершением.
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Несмотря на расставание, Боня активно проводит свои дни. Она встречается с подругами, меняет имидж и даже преодолевает боль.
«Я встала на гвозди. Никогда не могла, а сегодня смогла. Боль – это иллюзия ума. Когда поняла, что страдания иллюзорны. Мир – симуляция, и к жизни нужно относиться как в игре. Матрица, которая пытается меня остановить», – отметила Боня.
«Абсолютно неважно, из-за чего вы страдаете: вам одиноко, вы расстались с любимым человеком, не складываются отношения, считаете себя недостаточным, не знаете своего предназначения, не растете в деньгах, зашли в тупик... Можно избавиться от страданий в голове», – добавила Боня в личном микроблоге.