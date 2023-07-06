«Считают, что у них есть свой вкус»: Ксения Бородина прошлась по российским звездам

Бизнесвумен Ксения Бородина поделилась в личном микроблоге мыслями о моде и звездах.

Бородина считает, что российским артистам следовало бы лучше одеваться. Несмотря на большие гонорары, знаменитости выходят на ковровые дорожки в смешных нарядах. Так считает Ксения Бородина.

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