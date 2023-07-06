«Считают, что у них есть свой вкус»: Ксения Бородина прошлась по российским звездам

Бизнесвумен Ксения Бородина поделилась в личном микроблоге мыслями о моде и звездах.
Бородина считает, что российским артистам следовало бы лучше одеваться. Несмотря на большие гонорары, знаменитости выходят на ковровые дорожки в смешных нарядах. Так считает Ксения Бородина.
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«Наши звезды, получая огромные гонорары, идут в ЦУМ и закупают себе огромное количество одежды, но пожадничают оплатить стилиста, который мог бы им подобрать идеальный образ. Им жалко на это деньги. Они считают, что у них есть свой вкус и они здорово одеваются», – заявила Бородина.
Ведущая «Дома-2» оправдалась за то, что часто рекламирует вещи известного российского маркетплейса.
«У меня огромная аудитория, которая следует моему стилю. Люди мне благодарны за то, что я не пиарю «Диор» 24 часа в сутки и не рассказываю им, как классно летать на частных бортах. Я показываю, что возможно и так, и так. Если нет возможности купить «Диор» за 325 тысяч, то есть альтернатива за 7200. И абсолютно неважна цена этого пиджака. Есть офигенные вещи в масс-маркете», – призналась Бородина в своем микроблоге.