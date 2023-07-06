Лазарев похвастался кулинарными способностями сына: Никита накормила всю семью драниками, даже сестренку (видео)

Сергей Лазарев большую часть жизни выступает на сцене. Он прославился на всю страну. Певец теперь не только дает концерты, но и зачастую ведет шоу. Он старается все свободное время уделять детям. Артист растит восьмилетнего сына Никиту, который умеет рисовать, ходит на занятия по танцам и даже играет в школьных спектаклях. Четырехлетняя дочка Аня тоже демонстрирует творческие таланты.
Все чаще Лазарев показывает блюда, которые готовит его старший наследник. На этот раз Никита пожарил драники. Певец, который старается держать себя в форме, навернул их со сметаной.
«Значит, друзья, по-моему растет повар! Потому что Никита сегодня приготовил драники! Сам! Никусь, ну это очень вкусно! Со сметанкой... Ань, ты ела драники?» – сказал артист.
Дочка звезды пришла на кухню. Она была в лосинах и футболке. Девочка призналась, что съела даже два драника.
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Поклонники отметили, что у сына Сергея точно есть способности. Многие заявили, что мальчик может стать отличным поваром. Другие умилились тому, какая у певца дома идиллия. Малыши получили огромное количество комплиментов.