«Только гляньте! Какие булки наприседала!» 43-летняя Боня кардинально сменила имидж и стала неузнаваема (видео)

Виктория Боня уже давно стала популярной персоной. Она покинула шоу «Дом-2» и стала телеведущей. Больше 10 лет светская львица живет в Монако. Она частая гостья на красных дорожках. Не так давно Боня призналась, что рассталась с бойфрендом. Она сразу решила сделать новую стрижку. Впервые звезда стала носить каре, открыв шею.
На этот раз Боня выложила видео, на котором запечатлено, как она выходит из автомобиля. Светская львица в крохотном платье в облипку козырнула своими мощными изгибами фигуры. 43-летняя знаменитость показала пышные ягодицы и стройные ножки. Виктория на шпильках покрасовалась на камеру, не прикрыв свои прелести.
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«Узнали?» – написала она.
Поклонники были впечатлены. Многие отметили, что она стала другим человеком. «Безумно красивая и элегантная», «Красотка, конечно», «Все хорошо, но очень режет глаза неестественные пропорции», «Вот формы», «Индивидуальность появилась», «Не узнать», «Только гляньте! Какие булки наприседала!» — стали писать в Сети.