«Только гляньте! Какие булки наприседала!» 43-летняя Боня кардинально сменила имидж и стала неузнаваема (видео)

На этот раз Боня выложила видео, на котором запечатлено, как она выходит из автомобиля. Светская львица в крохотном платье в облипку козырнула своими мощными изгибами фигуры. 43-летняя знаменитость показала пышные ягодицы и стройные ножки. Виктория на шпильках покрасовалась на камеру, не прикрыв свои прелести.

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