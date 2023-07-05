Ксения Бородина в прозрачном халатике засветила упругий тыл на турецком пляже: заставила мужчин обомлеть

На этот раз Бородина похвасталась пляжным образом. Она появилась у побережья в прозрачном халатике и купальнике с разрезами. Телеведущая игриво виляла бедрами. Она оголила свои округлые прелести фигуры. Ксения присела на шезлонг, подставив пышное декольте солнцу. Она не постеснялась показать лицо без макияжа.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».