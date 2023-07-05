Ксения Бородина в прозрачном халатике засветила упругий тыл на турецком пляже: заставила мужчин обомлеть

Ксения Бородина уже много лет работает на телевидении. Она привыкла к тому, что на нее всегда обращены взоры фанатов. Ксения старается носить наряды люксовых брендов, держит себя в форме и порой хвастается дорогими украшениями. После второго развода она стала еще больше путешествовать. Этим летом звезда проводит время в Турции, красуясь в бикини.
На этот раз Бородина похвасталась пляжным образом. Она появилась у побережья в прозрачном халатике и купальнике с разрезами. Телеведущая игриво виляла бедрами. Она оголила свои округлые прелести фигуры. Ксения присела на шезлонг, подставив пышное декольте солнцу. Она не постеснялась показать лицо без макияжа.
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Поклонники были впечатлены тем, как выглядит Ксения. Многие отметили, что она дразнит турецких мужчин. «Ну нельзя быть красивой такой», «Ох, какие формы», «Умеете вы одеться так, чтобы все шеи сворачивали», «Мы не завидуем туркам», «Не оставляете шанса мужчинам», «Выглядите горячо», — стали писать подписчики.