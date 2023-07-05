Агата Муцениеце в платье с откровенным вырезом оголила свои «спелые персики»: будоражущий вид

Агата Муцениеце уже много лет строит карьеру в кино. Она регулярно появляется в новых проектах, а также блистает на сцене кабаре театра. В свои 34 года артистка похудела и стала носить смелые наряды. Примечательно, что после развода с Павлом Прилучным она не спешит заводить новые отношения. При этом поклонники заметили, что она преобразилась.
На этот раз Агата предстала в женственном образе. Она снимается с Натальей Земцовой. Актриса в платье с откровенным вырезом решила записать видео. Она обнажила свои округлые прелести без лифчика. Артистка не стала прикрывать свои интимную родинку. Муцениеце сообщила, что скоро будет ведущей на фестивале.
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Поклонники восхитились тем, как выглядит Агата. Многие осыпали ее комплиментами. «Просто в шикарной форме», «До чего хороша», «Ой, кто выпустил эту богиню с олимпа?», «Фигурка заслуживает похвалы», «Красотка такая», — стали писать подписчики.