Преображение на лицо: Нюша в мини-платье в облипку едва прикрыла сокровенное, представ на публике

Нюша уже больше 15 лет выступает на сцене. Она стала популярной исполнительницей. Однако после вторых родов она не спешила возвращаться на сцену, чем удивила фанатов. Но в этом году артистка похудела, обновила гардероб и снова предстает на премиях, концертах и фестивалях. На этот раз звезда приехала на музыкальный конкурс «Дар».
На этот раз Нюша облачилась в наряд, который подчеркнул ее преобразившиеся формы. Она предстала на ковровой дорожке в черном платье-бюстье с бантом. Короткий наряд позволил ей оголить бедра и показать точеные ножки. Также артистка не стала прятать декольте. Она дополнила лук босоножками на шпильке. Звезда выступила перед гостями.
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А потом Нюша показала, как готовилась к мероприятию. Она была без макияжа и в домашнем наряде. На видео певица продемонстрировала, как мэйк-ап изменил ее лицо. Также ей сделали высокий конский хвост. Артистка сделала акцент на своих формах. Поклонники были сражены тем, как выглядит звезда. «Ох, вот это наряд», «Прям в таком не сядешь», «Мамочка с формами», «Похудела, круто выглядит», — стали писать подписчики.