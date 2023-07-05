Преображение на лицо: Нюша в мини-платье в облипку едва прикрыла сокровенное, представ на публике

На этот раз Нюша облачилась в наряд, который подчеркнул ее преобразившиеся формы. Она предстала на ковровой дорожке в черном платье-бюстье с бантом. Короткий наряд позволил ей оголить бедра и показать точеные ножки. Также артистка не стала прятать декольте. Она дополнила лук босоножками на шпильке. Звезда выступила перед гостями.

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