53-летняя Дженнифер Лопес в купальнике с дырочками на груди понежилась в саду: без фотошопа и фильтров козырнула формами

Дженнифер Лопес знаменита на весь мир. Она дает концерты, собирая целые стадионы, а также снимается в кино. В свои 53 года певица не перестает восхищать народ своей моложавой внешностью и чувством стиля. Она регулярно занимается спортом, чтобы держать себя в форме. На красных дорожках зачастую звезда предстает в смелых образах.
На этот раз Лопес предстала в своем саду. Она понежилась на шезлонге. Певица облачилась в купальник припыленного розового цвета с дырочками на груди. Она подчеркнула женственные изгибы своего тела. Артистка засветила не только бюст, но и свои округлые ягодицы. Дженнифер похвасталась безупречными формами. От фотошопа и фильтров она отказалась.
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На этот раз Лопес получила массу комплиментов. Она восхитила не только не фанатов, но и блогеров. «Это немыслимо так выглядеть в 53, максимум дашь 25 лет», «Твои красота и молодость так вдохновляют всех», «Это не женщина, а ведьма! Что ты делаешь, чтобы оставаться молодой?», «Просто богиня», – прокомментировали кадры подписчики.