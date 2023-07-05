53-летняя Дженнифер Лопес в купальнике с дырочками на груди понежилась в саду: без фотошопа и фильтров козырнула формами

На этот раз Лопес предстала в своем саду. Она понежилась на шезлонге. Певица облачилась в купальник припыленного розового цвета с дырочками на груди. Она подчеркнула женственные изгибы своего тела. Артистка засветила не только бюст, но и свои округлые ягодицы. Дженнифер похвасталась безупречными формами. От фотошопа и фильтров она отказалась.

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