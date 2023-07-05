Ольга Бузова в топике на одно плечо обнажила «налившийся» бюст: лишила поклонников дара речи, показав прелести

Ольга Бузова уже давно стала известной персоной. Она продолжает работать на телевидении. Зачастую артистка предстает в смелых нарядах. Она не скрывает, что любит быть в центре внимания. Но в последнее время ее часто обвиняют в том, что она поправилась. Наряды порой едва прикрывают ее прелести. Звезда не перестает оголяться на съемках в Африке.
На этот раз Ольга облачилась в наряд апельсинового цвета. Она подчеркнула свои формы в юбке макси с разрезом и топике на одно плечо. Телеведущая прикрыла лишь область живота. Она решила наклониться, позируя на фоне горы. Бузова оголила свою налившуюся грудь. Она продемонстрировала свои округлости фигуры на камеру.
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Ольга Бузова. Фото: соцсети звезды
«1 день из жизни в моей фантастической Африке. Прогулка на кораблике по Blyde River Canyou, который является национальным заповедником ЮАР, и мой первый в жизни крокодил. Уникальное место, которое восхищает меня каждый раз, когда я приезжаю», — написала звезда.
Поклонники восхитились тем, как выглядит Ольга. Но многие были поражены тому, как изменилась ее фигура. «Ух, как вкусно», «Откуда такие формы нарисовались?», «Как она так ест, что полнеет в груди?», «Оль, ну красотка», — стали писать подписчики.