Ольга Бузова в топике на одно плечо обнажила «налившийся» бюст: лишила поклонников дара речи, показав прелести

На этот раз Ольга облачилась в наряд апельсинового цвета. Она подчеркнула свои формы в юбке макси с разрезом и топике на одно плечо. Телеведущая прикрыла лишь область живота. Она решила наклониться, позируя на фоне горы. Бузова оголила свою налившуюся грудь. Она продемонстрировала свои округлости фигуры на камеру.

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