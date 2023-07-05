Снова на подиуме: 41-летняя Наталья Водянова в костюме с золотой вышивкой открыла показ на Неделе моды в Париже

Наталья Водянова уже давно прославилась на весь мир. С 17 лет она дефилирует на подиумах и участвует в фотосессиях. Российская красавица состоит в браке с сыном одного из самых богатых людей на планете Бернара Арно – Антуаном. В последнее время ее редко можно увидеть на публике. После поездки в Берлин с детьми, она вернулась в Париж, где живет много лет.
Накануне в Париже состоялись модные показы. На презентации осенне-зимней коллекции Christian Dior Водянова отметилась с мужем. А вот на показе Jean Paul Gaultier она сама вышла на подиум впервые за долгое время. Модель щегольнула в черном костюме с брюками и жакетом, расшитым золотыми нитями. У Натальи было суровое лицо, а прическу украшал ободок.
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В числе гостей на показе были Хайди Клум, Алессандра Амбросио, Николь Ари Паркер, Камила Кабелло, Эмма Чемберлен и другие. Образ многодетной мамы привлек внимание. Многие отметили, что Наталья выглядела непривычно. Однако на показах во Франции черный цвет превалирует. Модельере так показали, что переживают из-за беспорядков в Париже.