Снова на подиуме: 41-летняя Наталья Водянова в костюме с золотой вышивкой открыла показ на Неделе моды в Париже

Накануне в Париже состоялись модные показы. На презентации осенне-зимней коллекции Christian Dior Водянова отметилась с мужем. А вот на показе Jean Paul Gaultier она сама вышла на подиум впервые за долгое время. Модель щегольнула в черном костюме с брюками и жакетом, расшитым золотыми нитями. У Натальи было суровое лицо, а прическу украшал ободок.

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