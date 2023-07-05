Кристина Асмус в джинсах с дырками в пикантном месте обнажила свои «булочки»: игриво наклонилась прямо на улице

На этот раз Асмус решила похвастаться обновками. Она вышла на прогулку в косухе и джинсах с дырками сзади на самом пикантном месте. Актриса решила подразнить фанатов. Она нагнулась, чтобы засветить свои бедра. Кристина не скрывает, что поправилась минувшей весной. Однако она не стесняется демонстрировать свои формы.

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