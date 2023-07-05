Кристина Асмус в джинсах с дырками в пикантном месте обнажила свои «булочки»: игриво наклонилась прямо на улице

Кристина Асмус уже много лет снимается в кино. Ее знают по сериалу «Интерны». Также длительное время она была женой Гарика Харламова. Их развод был для многих неожиданностью. Но спустя два года актриса уже не скрывает роман с новым избранником Романом Евдокимовым. Также она то и дело публикует пикатные кадры в соцсети.
На этот раз Асмус решила похвастаться обновками. Она вышла на прогулку в косухе и джинсах с дырками сзади на самом пикантном месте. Актриса решила подразнить фанатов. Она нагнулась, чтобы засветить свои бедра. Кристина не скрывает, что поправилась минувшей весной. Однако она не стесняется демонстрировать свои формы.
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Кристина Асмус. Фото: соцсети звезды
«Настроение последних нескольких дней», – заявила звезда.
Поклонники подвергли критике актрису. Многие посчитали наряд вульгарным. «Сразу видно: джинсы надевал Харламов», «Вентиляция? Мыться надо чаще», «Больше нечего показать», «Это огнище», «Взрослый человек, а все туда же», — стали писать подписчики.