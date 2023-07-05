Рудова без лифчика щегольнула на Патриарших прудах: напряженные «кнопочки» игриво торчат под тканью

Наталья Рудова уже много лет снимается в кино. Она стала известной персоной, когда вышел сериал «Татьянин день». Потом она снималась с Павлом Прилучным и Дмитрием Нагиевым. Примечательно, что актриса обладает эффектной внешностью. Она предпочитает носить смелые наряды и делает все, чтобы держать себя в форме. Звезда часто ловит на себе мужские взгляды.
На этот раз Наталья отправилась на прогулку с близкими. Она выбрала скромный наряд с джинсами и белой футболкой. Примечательно, что актриса отказалась от лифчика. Она засветила округлости груди и напряженные интимные ореолы под тканью. Рудова красовалась на фоне Патриарших прудов. Она не стала прикрывать свои прелести, дразня прохожих.
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Многие поклонники осыпали ее комплиментами. Наталья их сразила своей женственностью. «Ну вы в любом наряде хороши», «Не понимаю эту моду на отсутствие лифчика», «Какие бугры колыхаются», «У вас манкие формы, одежда такое не скроет», — стали писать в Сети.