Рудова без лифчика щегольнула на Патриарших прудах: напряженные «кнопочки» игриво торчат под тканью

На этот раз Наталья отправилась на прогулку с близкими. Она выбрала скромный наряд с джинсами и белой футболкой. Примечательно, что актриса отказалась от лифчика. Она засветила округлости груди и напряженные интимные ореолы под тканью. Рудова красовалась на фоне Патриарших прудов. Она не стала прикрывать свои прелести, дразня прохожих.

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