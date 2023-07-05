Сама утонченность: Кейт Миддлтон в ультрамариновом платье-пальто и шляпке появилась на коронации Карла III в Шотландии

В 2022 году умерла королева Елизавета II, ее место занял сын Карл III. В мае состоялась его коронация в Лондоне. А 5 июля состоялась в Шотландии прошла специальная праздничная церемония по случаю коронации короля Великобритании Карла III и его жены, королевы Камиллы.
Жена принца Уильяма, Кейт Миддлтон, предстала в элегантном монохромном образе. Она появилась на публике в платье-пальто ультрамаринового цвета с акцентом на талии. Наряд Catherine Walker подчеркнул ее точеную фигуру. Дополнили лук: шляпка Philip Treacy, туфли-лодочки Emmy London, жемчужные серьги принцессы Дианы и жемчужное ожерелье покойной королевы. А принц Уильям был в костюме и нарядной зеленой накидке с бантами на плечах.
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В соборе Святого Эгидия собрались участники королевской процессии, включая самих Карла III и Камиллу, а также лорда-камергера Эндрю Паркера. Мероприятия началось с народного и конного шествия, а потом состоялась часовая служба в соборе Святого Эгидия.
На ней Карлу III передали королевские регалии и драгоценности XV—XVI веков, которые исторически использовались на церемонии коронации шотландских монархов. Кульминация прошла в Эдинбургском замке, где 12-й полк Королевской артиллерии произведет салют из 21 орудия.