Сама утонченность: Кейт Миддлтон в ультрамариновом платье-пальто и шляпке появилась на коронации Карла III в Шотландии

Жена принца Уильяма, Кейт Миддлтон, предстала в элегантном монохромном образе. Она появилась на публике в платье-пальто ультрамаринового цвета с акцентом на талии. Наряд Catherine Walker подчеркнул ее точеную фигуру. Дополнили лук: шляпка Philip Treacy, туфли-лодочки Emmy London, жемчужные серьги принцессы Дианы и жемчужное ожерелье покойной королевы. А принц Уильям был в костюме и нарядной зеленой накидке с бантами на плечах.

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