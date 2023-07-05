Стринги впились в мякоть: полуобнаженная располневшая Пынзарь подставила солнцу сочное тело — муж изошел слюной

Бывшая участница и экс-ведущая «Дома-2» Дарья Пынзарь с того момента, как перестала появляться на экране, набрала несколько килограммов. Блондинка признавалась, что больше любит себя в пышном теле.

Дарья Пынзарь обожает демонстрировать свою фигуру и часто предстает на фото в бикини. Турция, где живет семья Пынзарь, к подобным снимкам располагает. На этот раз в микроблоге Дарья Пынзарь предстала в бикини нюдового оттенка, подставив солнцу полуобнаженное тело. Стринги впились в сочную мякоть Пынзарь. Очевидно, что от таких ракурсов истекает слюной муж Дарьи Пынзарь Сергей.

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