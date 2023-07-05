Стринги впились в мякоть: полуобнаженная располневшая Пынзарь подставила солнцу сочное тело — муж изошел слюной

Бывшая участница и экс-ведущая «Дома-2» Дарья Пынзарь с того момента, как перестала появляться на экране, набрала несколько килограммов. Блондинка признавалась, что больше любит себя в пышном теле.
Дарья Пынзарь обожает демонстрировать свою фигуру и часто предстает на фото в бикини. Турция, где живет семья Пынзарь, к подобным снимкам располагает. На этот раз в микроблоге Дарья Пынзарь предстала в бикини нюдового оттенка, подставив солнцу полуобнаженное тело. Стринги впились в сочную мякоть Пынзарь. Очевидно, что от таких ракурсов истекает слюной муж Дарьи Пынзарь Сергей.
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Дарья Пынзарь в нюдовом бикини. Фото: соцсети
Под фото Дарья Пынзарь поделилась философскими рассуждениями о смысле жизни.
«Самый лучший день — это сегодня. До завтра еще долго, вчера уже не вернуть, а сегодня надо делать то, ради чего мы родились. Наслаждаться жизнью и быть благодарными за то, что у нас есть. Раньше я говорила, что, как проходит ваша неделя, так проходит и вся ваша жизнь, а сейчас я помудрела и считаю, как проходит ваш день, так и пройдут все остальные. Делайте все в удовольствие, даже работу. Любите окружающих и не забывайте, что я вас тоже люблю», — написала Дарья Пынзарь.