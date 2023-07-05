«Что за сладкая булочка»: Клава Кока в мини-юбке на шнуровке блеснула аппетитными формами на улице

На новых кадрах Кока в белоснежной мини-юбке на шнуровке и топике позировала у афиши своего выступления. Она блеснула своей грудью и подчеркнула округлые бедра. Певица продемонстрировала свою «ложбинку греха». Она показала свои изящные формы без стеснения.

«А что это за сладкая булочка?» — написала артистка.

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