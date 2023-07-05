«Что за сладкая булочка»: Клава Кока в мини-юбке на шнуровке блеснула аппетитными формами на улице

Клава Кока уже давно выступает на сцене. Она стала одной из самых популярных персон в России. Примечательно, что певица в свои 26 лет мечтает о свадьбе и детях. Она предпочитает носить наряды, которые подчеркивают достоинства ее фигуры. На днях артистка сделала новую стрижку. А потом щегольнула на улицах города.
На новых кадрах Кока в белоснежной мини-юбке на шнуровке и топике позировала у афиши своего выступления. Она блеснула своей грудью и подчеркнула округлые бедра. Певица продемонстрировала свою «ложбинку греха». Она показала свои изящные формы без стеснения.
«А что это за сладкая булочка?» — написала артистка.
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Поклонники восхитились тем, как выглядит Клава. Многие осыпали ее комплиментами. «Ну прям милашка», «Вот это фигурка», «Наша аппетитная мадам», «Булочки точно сладкие», «Ого, какой наряд», «Впечатляющие формы», «Улыбка сражает наповал», — стали писать подписчики.