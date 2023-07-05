Валя Карнавал в розовом бикини сразила пляж видом своих ядреных бедер: трусики пропали в недрах

На этот раз Карнавал решила поделиться пляжными кадрами. Она в розовом мини-бикини поплескалась в океане, а потом стала бегать по белому песку. Блогерша обнажила свои прелести. Она повернулась к камере пышным тылом. Валя решила продемонстрировать свои формы во всей красе. Стринги впились в ее ягодицы.

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