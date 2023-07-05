Валя Карнавал в розовом бикини сразила пляж видом своих ядреных бедер: трусики пропали в недрах

Валя Карнавал уже давно стала известной персоной. Она снимает ролики для соцсетей и выступает с песнями. Блогерша смогла завоевать любовь большого количества фанатов. Она регулярно выступает и предстает в смелых образах. Весной артистка сильно похудела, переживая расставание с женихом. Примечательно, что теперь звезда улетела отдыхать на Мальдивы.
На этот раз Карнавал решила поделиться пляжными кадрами. Она в розовом мини-бикини поплескалась в океане, а потом стала бегать по белому песку. Блогерша обнажила свои прелести. Она повернулась к камере пышным тылом. Валя решила продемонстрировать свои формы во всей красе. Стринги впились в ее ягодицы.
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Валя Карнавал. Фото: соцсети звезды
Поклонники были впечатлены увиденным. Многие отметили, что ее фигура преобразилась. «Какая-то невероятная красота у девчули», «Бедра стали мощнее», «Дело рук профессионала? Надо было раньше», «Ох, вот это орешек», «Ягодицы форму сильно поменяли», «Ого, какое тело», — стали писать подписчики.