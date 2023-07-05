Ольга Бузова в лифчике прильнула к молодому парню, сверкнув своим «спелым наливом»: зажмурился от смущения

На этот раз Ольга вышла на связь со съемочной площадки. Она предстала в крохотных шортах и лифчике. Телеведущая обнажила свою налившуюся грудь. Она прильнула к сценаристу, наклонившись прямо к его лицу. Артистка засветила свои прелести. Парень смущенно зажмурил глаза. Бузова отметила, что внесла правки в сценарий.

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