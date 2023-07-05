Ольга Бузова в лифчике прильнула к молодому парню, сверкнув своим «спелым наливом»: зажмурился от смущения

Ольга Бузова уже давно стала известной персоной. Она продолжает вести передачи и давать концерты. А вот обрести счастье в личной жизни она пока не смогла. Телеведущая в 37 лет носит смелые наряды. Она старается держать себя в форме, но на этот раз поправилась. На съемках в Африке артистка то и дело демонстрирует пополневшие формы.
На этот раз Ольга вышла на связь со съемочной площадки. Она предстала в крохотных шортах и лифчике. Телеведущая обнажила свою налившуюся грудь. Она прильнула к сценаристу, наклонившись прямо к его лицу. Артистка засветила свои прелести. Парень смущенно зажмурил глаза. Бузова отметила, что внесла правки в сценарий.
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Поклонники были впечатлены тем, как выглядит Ольга. Многие осыпали ее комплиментами.
«Ого, какие формы», «Ой, вот декольте появилось», «Такой натиск, парень сопротивляется», «Как же поправилась! Но хоть есть на что посмотреть», «Такая булочка», «Стала очень сочной», «Засмущала пацана! Так прижалась», — стали писать пользователи Сети.
Ольга Бузова. Фото: соцсети звезды