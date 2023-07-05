Алсу в укороченной футболке сверкнула своим животом: в 40 лет фигура без изъяна — народ ахнул

На этот раз Алсу решила поделиться новыми фото. Она обычно носит вечерние платья и костюмы, избегая даже маленьких вульгарных ноток. Певица всегда старается выглядеть достойно. На этот рах она позировала в укороченной футболке и брюках. Примечательно, что артистка оголила свой плоский живот с соблазнительными впадинками. Она козырнула своей талией.

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