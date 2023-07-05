Алсу в укороченной футболке сверкнула своим животом: в 40 лет фигура без изъяна — народ ахнул

Алсу уже много лет строит карьеру на сцене. Она стала популярной исполнительницей в еще юном возрасте. Теперь артистка реже дает концерты, но продолжает выпускать песни. На этот раз она отпраздновала свое 40-летие. Поклонники признаются, что певица не поменялась за минувшие годы. Хотя она родила троих детей от мужа Яна Абрамова.
На этот раз Алсу решила поделиться новыми фото. Она обычно носит вечерние платья и костюмы, избегая даже маленьких вульгарных ноток. Певица всегда старается выглядеть достойно. На этот рах она позировала в укороченной футболке и брюках. Примечательно, что артистка оголила свой плоский живот с соблазнительными впадинками. Она козырнула своей талией.
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Алсу. Фото: соцсети звезды
«У человека две жизни, и вторая начинается тогда, когда понимаешь, что жизнь всего одна», – написала звезда.
Поклонники восхитились тем, как выглядит Алсу. Многие осыпали ее комплиментами. «Неземная ты наша красавица», «Уважаю за элегантность, стиль. Самая — стильно одетая женщина на эстраде», «Алсу вообще не меняется», «Ах, какая красивая и стройная», — стали писать подписчики.