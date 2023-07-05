В стильной бандане с цветком и темных очках, крутышка: как сейчас выглядит поздняя дочь-пухляшка Натальи Фриске

Младшая сестра ныне покойной певицы Жанны Фриске Наталья второй год наслаждается статусом мамы. Ей было 36 лет, когда ее единственная дочка Луна появилась на свет. Наталья Фриске души не чает в своем позднем ребенке и почти все свое время посвящает дочери.

Наталья Фриске часто показывает годовалую пухляшку Луну в микроблоге. На этот раз она запечатлела малышку в автокресле перед началом небольшого путешествия.

Луна облачена в футболку и шортики, на голове у нее стильная бандана с цветком, глаза от яркого солнца защищают модные темные очки.

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