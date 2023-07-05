«Любимая Хюррем султан»: Мерьем Узерли подчеркнула животик в гипюровом мини-платье — поза будущей мамы

Мерьем Узерли. Фото: Global Look Press

Звезда сериала «Великолепный век» Мерьем Узерли намекнула на беременность.

Актриса и модель Мерьем Узерли, которую поклонники узнали и полюбили, благодаря роли Хюррем султан в турецком сериале «Великолепный век», поделилась в микроблоге снимком с намеком на беременность.

В кадре Мерьем Узерли предстала в белом мини-платье из гипюра, обхватив руками животик и таким образом сделав акцент на этой части тела. Такая поза характерна для женщин, находящихся в интересном положении. Неужели Мерьем Узерли сделала намек на третью беременность?

Красивые кадр был сделан в одном из отелей Стамбула, из окна которого открывается чудесный вид на Босфор.

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Мерьем Узерли подчеркнула животик. Фото: соцсети

«Стамбул — моя любовь», — подписала снимок Мерьем Узерли.

«Красавица Мерьем! Наша любимая Хюррем султан», «Королева в Стамбуле. Любим вас», «Мое сердце», — тут же отреагировали поклонники.

Напомним, у Мерьем Узерли есть две дочери — Лара и Лили. Малышки появились на свет от разных отношений актрисы.

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