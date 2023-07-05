Стеша Маликова в приспущенной юбке обнажила рельефный пресс: похвасталась фигурой в Форте-дей-Марми

После Венеции и Тосканы Стеша приехала в Форте-дей-Марми, где отдыхают богачи. Она поделилась красочными кадрами с отдыха. Дочка певица в черной укороченной футболке и юбке макси леопардовой расцветки покрасовалась у зеркала. Она показала свой загорелый и плоский живот. Маликова взяла с собой маленькую сумку цвета лимона.

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