Стеша Маликова в приспущенной юбке обнажила рельефный пресс: похвасталась фигурой в Форте-дей-Марми

Стеша Маликова родилась в звездной семьей. Ее вырастили Дмитрий Маликов и Елена Изаксон. Благодаря родителям она не раз посещала светские рауты. Наследница артиста окончила МГИМО и открыла свой бутик одежды в Москве. Она часто демонстрирует модные образы. В 23 года юная бизнесвумен регулярно путешествует. На этот раз она приехала в Италию.
После Венеции и Тосканы Стеша приехала в Форте-дей-Марми, где отдыхают богачи. Она поделилась красочными кадрами с отдыха. Дочка певица в черной укороченной футболке и юбке макси леопардовой расцветки покрасовалась у зеркала. Она показала свой загорелый и плоский живот. Маликова взяла с собой маленькую сумку цвета лимона.
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Стеша Маликова. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как выглядит дочка звезды. Многие были сражены ее курортным образом. «Как же все прекрасно», «Ты очень элегантная и изысканная», «Очень красивая фигура», «Такая худышка», «Выглядишь впечатляюще», «Просто богиня», «Ох, какой пресс», «Такая лапочка», «Вся в маму пошла», — стали писать пользователи Сети.
Стеша Маликова. Фото: соцсети звезды