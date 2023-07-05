Валя Карнавал в бикини из шифона блеснула «сочными» округлостями на пляже: схватилась руками за свои пышные «дыньки»

Валя Карнавал уже больше пяти лет строит карьеру. Она стала популярной блогершей, а также певицей. Валя завоевала любовь миллионов поклонников. Она то и дело щеголяет в смелых нарядах. Артистка только рассталась с женихом Сашей Стоуном. Она теперь чаще появляется на публике. Ее постройневшая фигура стала предметом обсуждений в Сети.
На этот раз Валя улетела отдыхать с родителями на Мальдивы. Она сразу устроила пикантную фотосессию. Блогерша предстала в персиковом бикини с шифоновыми вставками. Она оголила свой плоский живот и упругие бедра. Певица грациозно позировала на побережье, схватив себя за грудь. Карнавал показала женственные изгибы фигуры.
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На этот раз Валя сразила поклонников своим видом. Многие стали писать ей комплименты. «Сразу видно, вышла с отношений», «Ого, как откровенно», «Пышные формы тут не свои», «Ой, а какая фигура», «Выглядит просто конфеткой», «Крашиха», «Ну просто нет слов», «Слюнки пустили», «Без Стоцна совсем распустилась», «Животик такой плоский», — стали писать в Сети.