Валя Карнавал в бикини из шифона блеснула «сочными» округлостями на пляже: схватилась руками за свои пышные «дыньки»

На этот раз Валя улетела отдыхать с родителями на Мальдивы. Она сразу устроила пикантную фотосессию. Блогерша предстала в персиковом бикини с шифоновыми вставками. Она оголила свой плоский живот и упругие бедра. Певица грациозно позировала на побережье, схватив себя за грудь. Карнавал показала женственные изгибы фигуры.

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