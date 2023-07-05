Ольга Орлова искупала кроху-дочку: завернула малышку в полотенце — карапузик с щечками

На этот раз Орлова искупала кроху. Она завернула ее в полотенчико с капюшоном. Телеведущая запечатлелась с малышкой на руках. Анна смотрела в камеру. У нее оказались голубые глаза и пухлые розовые щечки. От мамы она унаследовала губы. Ольга прижимала дочку к себе.

«Моя жемчужина», — написала звезда.

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