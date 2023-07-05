Ольга Орлова искупала кроху-дочку: завернула малышку в полотенце — карапузик с щечками

Ольга Орлова в этом году стала мамой во второй раз. Теперь она растит дочку Анну. Крестной девочки стала подруга звезды, Ксения Бородина. Теперь она уже не скрывает лицо крохи.
На этот раз Орлова искупала кроху. Она завернула ее в полотенчико с капюшоном. Телеведущая запечатлелась с малышкой на руках. Анна смотрела в камеру. У нее оказались голубые глаза и пухлые розовые щечки. От мамы она унаследовала губы. Ольга прижимала дочку к себе.
«Моя жемчужина», — написала звезда.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Ольга Орлова с дочкой. Фото: соцсети звезды
Многие восхитились снимком. Поклонники отметили, что девочка подросла. «Ольга, какие же вы красивые», «Папина дочка, но вот иногда смотрю на Аню, и с вами сходство точно есть, мама она есть мама!», «Ну, хорошенькая, сил нет. Кукла», «Такая сладкая! Уже красавица!», «Доченька ваша совсем на вас не похожа, копия папы», — стали писать подписчики.