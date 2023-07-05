Бородина в смелом купальнике оголила свои прелести: сразила пляж в Бодруме изящными формами

На этот раз Ксения решила отдохнуть в Бодруме. Она проводит время с подругами и дочками. С собой телеведущая взяла много нарядов. На этот раз она позагорала в смелом купальнике с разрезами. Светская львица запечатлелась на лежаке. Она оголила свои бедра и упругие полушария груди. Бородина подставила солнцу свои формы.

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