Бородина в смелом купальнике оголила свои прелести: сразила пляж в Бодруме изящными формами

Ксения Бородина уже много лет строит карьеру на телевидении. Она стала одной из самых известных персон после выхода шоу «Дом-2». Примечательно, что участники на ее глазах строят любовь, но сама Ксения пережила два развода и пока не обрела счастье в личной жизни. При этом в 40 лет она может похвастаться стройной фигурой и моложавой внешностью.
На этот раз Ксения решила отдохнуть в Бодруме. Она проводит время с подругами и дочками. С собой телеведущая взяла много нарядов. На этот раз она позагорала в смелом купальнике с разрезами. Светская львица запечатлелась на лежаке. Она оголила свои бедра и упругие полушария груди. Бородина подставила солнцу свои формы.
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«Ну, как говорится, вперед», — написала звезда.
Поклонники восхитились тем, как выглядит Ксения. Многие отметили, что она находится в отличной форме. «Купальник, фигура, просто огонь», «Ксения такого типа, чем старше — тем краше», «Вау, какая горячая женщина», «Ох, вот формы», — стали писать в Сети.