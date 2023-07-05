Как на самом деле зовут Ефима Шифрина — упадаете, когда узнаете

Ефим Шифрин. Фото: Global Look Press

Кем были родители артиста.

Популярный юморист Ефим Шифрин на самом деле при рождении был Нихимом. Это современная форма ветхозаветного имени Менахем, что переводится как «утешитель». Родители Шифрина были белорусскими евреями.

Уже в зрелом возрасте Нахим решил стать Ефимом, чтобы лишний раз не привлекать к себе внимание.

А фамилия при рождения такой и была — Шифрин, происходит от имени Шифра — «красивая». Она была наиболее популярна как раз в Могилевской и Минской губерниях, где и родился артист.

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