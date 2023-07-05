Как на самом деле зовут Ефима Шифрина — упадаете, когда узнаете

Популярный юморист Ефим Шифрин на самом деле при рождении был Нихимом. Это современная форма ветхозаветного имени Менахем, что переводится как «утешитель». Родители Шифрина были белорусскими евреями.

Уже в зрелом возрасте Нахим решил стать Ефимом, чтобы лишний раз не привлекать к себе внимание.

А фамилия при рождения такой и была — Шифрин, происходит от имени Шифра — «красивая». Она была наиболее популярна как раз в Могилевской и Минской губерниях, где и родился артист.

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