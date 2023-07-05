«Мы поставили точку»: Виктория Боня рассказала о расставании с бизнесменом

«После церемонии он несколько дней мне не писал. Но я все почувствовала, мне даже говорить не надо, потому что я считываю мысли людей. Я ему написала, что и так все понимаю, что происходит. Мы собирались вместе лететь в Индию, но теперь я лечу с другим человеком, с девушкой. Он позвонил, сказал, что решил завершить эти отношения. Я сказала, что с любовью все понимаю и принимаю. Да будет так», – высказалась Боня.