«Повелитель лета»: Арзамасова показала, как подросший сын Авербуха в клетчатых шортах босыми ножками шлепает по лужайке

На этот раз Лиза вышла на прогулку с наследником и собаками. Она облачилась в яркие брюки и топик мандаринового цвета. Лук дополняли неоновые кроссовки и кепка. Актриса села прямо на травку. Лев в клетчатых шортах и футболке подбежал к маме и указал пальчиком, что-то рассказывая. Он был босой, поэтому шлепал по травке ступнями.

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