«Повелитель лета»: Арзамасова показала, как подросший сын Авербуха в клетчатых шортах босыми ножками шлепает по лужайке

Лиза Арзамасова уже давно стала популярной актрисой. Она с юного возраста покоряет кино. Актриса недавно снялась в продолжении сериала «Папины дочки». Она также играет в театре. Но свободное время артистка старается посвящать мужу Илье Авербуху и сыну Льву, которому скоро будет два года. Звезда часто делится кадрами с малышом.
На этот раз Лиза вышла на прогулку с наследником и собаками. Она облачилась в яркие брюки и топик мандаринового цвета. Лук дополняли неоновые кроссовки и кепка. Актриса села прямо на травку. Лев в клетчатых шортах и футболке подбежал к маме и указал пальчиком, что-то рассказывая. Он был босой, поэтому шлепал по травке ступнями.
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Лиза Арзамасова с сыном. Фото: соцсети звезды
«Повелитель лета», — написала Лиза.
Поклонники были очарованы кадром. Многие заметили, что Лев подрос. «Как же вы быстро растет», «Ой, что за мила», «Лиза как сестренка», «Надо же, такая стройная и хрупкая мамочка», «Милый малыш, вызывает улыбку», — стали писать подписчики.