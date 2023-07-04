Животик уже виден: Саша Гобозов из «Дома-2» заснял беременную жену в просторном белом платье

Бывший участник «Дома-2» Саша Гобозов весной этого года во второй раз женился. Его избранницей стала адвокат по имени Светлана. Пара уже ждет пополнения. Светлана находится на начальной стадии беременности. Но животик у будущей мамочки уже виден.
В микроблоге Саша Гобозов поделился снимком беременной жены. В кадре Светлана позирует в просторном белом платье у цветущего каштана. Наряд уже не может скрыть небольшой выпуклости в области живота беременной женщины.
Под фото Саша Гобозов признался Светлане в любви.
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Беременная жена Саши Гобозова. Фото: соцсети
«Думал написать длинный пост, но решил просто сказать о том, как сильно мне повезло встретить тебя в тот момент, когда я думал, что отношений и семьи в моей жизни больше не будет... И просто я счастлив, и просто я люблю тебя», — признался Саша Гобозов.
Светлана тут же отозвалась в комментариях, объяснив ему, что же между ними произошло.
«Просто наши мысли были идентичны, и боженька свел эти два разочарованных одиночества. Люблю тебя всем сердцем, вернее, даже двумя сердцами», — написала Светлана.
Напомним, будущий малыш станет вторым ребенком для каждого из своих родителей. И у Саши Гобозова, и у его жены Светланы есть по сыну от предыдущих отношений.