Животик уже виден: Саша Гобозов из «Дома-2» заснял беременную жену в просторном белом платье

Бывший участник «Дома-2» Саша Гобозов весной этого года во второй раз женился. Его избранницей стала адвокат по имени Светлана. Пара уже ждет пополнения. Светлана находится на начальной стадии беременности. Но животик у будущей мамочки уже виден.

В микроблоге Саша Гобозов поделился снимком беременной жены. В кадре Светлана позирует в просторном белом платье у цветущего каштана. Наряд уже не может скрыть небольшой выпуклости в области живота беременной женщины.

Под фото Саша Гобозов признался Светлане в любви.

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