Боня в крохотных шортах и лифчике щегольнула в Монако: блеснула своими округлостями фигуры на улице

Виктория Боня уже много лет строит карьеру на телевидении. Она давно покинула шоу «Дом-2», но остается популярной персоной. Телеведущая больше 10 лет живет в Монако. Она растит дочку Анджелину. Боня не скрывает, что мечтает о свадьбе. В 43 года она держит себя в форме и всегда облачается в женственные наряды. Звезда делает все, чтобы выглядеть молодо и привлекательно.
На этот раз Боня поделилась новым фото. После путешествий она проводит время в Монако. На этот раз светская львица вышла на променад в крохотных шортиках и черном лифчике. Она обнажила свою упругую грудь и показала точеные бедра. Виктория ела мороженое, которое начало таять и стекать по ее руке. Звезда козырнула фигурой на улице.
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Виктория Боня. Фото: соцсети звезды
Поклонники были впечатлены тем, как выглядит телеведущая. Многие отметили, что она находится в идеальной форме. «Просто женщина мечта», «Как вам удается?», «Очень стройная», «Смотришь и завидуешь», «Ох, какая вы шикарная», «В лифчике там можно ходить?», «Формы впечатляют», — стали писать подписчики.