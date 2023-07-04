Боня в крохотных шортах и лифчике щегольнула в Монако: блеснула своими округлостями фигуры на улице

На этот раз Боня поделилась новым фото. После путешествий она проводит время в Монако. На этот раз светская львица вышла на променад в крохотных шортиках и черном лифчике. Она обнажила свою упругую грудь и показала точеные бедра. Виктория ела мороженое, которое начало таять и стекать по ее руке. Звезда козырнула фигурой на улице.

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