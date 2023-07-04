«Показываю всем»: Клава Кока выглянула из окна машины, обнажив свое декольте — «бугры страсти» на виду

Клава Кока больше пяти лет выступает на сцене. Она стала популярной исполнительницей в России. Многие артисты хвалят блондинку. Она не только выпускает заводные песни, но и зачастую красуется в смелых нарядах. Певица предпочитает подчеркивать свои достоинства. На этот раз она решила сделать преображение, чтобы порадовать фанатов.
На этот раз Клава покрасилась и сделала стрижку в салоне Влада Лисовца. Она похвасталась результатом преображения. Певица выглянула из окна машины, распахнув рубашку. Она обнажила свои пышные полушария груди. Артистка не стала прятать свои прелести.
«Это я в пробках показываю всем свою прическу», – заявила она.
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Клава Кока. Фото: соцсети звезды
Поклонники были впечатлены тем, как выглядит Кока. Многие осыпали ее комплиментами. «Ну блондинка хороша», «Вот как надо хвастаться прической», «Грудь затмила все», «Ох, какая куколка», «Декольте стало главным атрибутом этого фото», «А кто вас запечатлел? Вид отличный!», «Бугры украли внимание», — стали писать подписчики.