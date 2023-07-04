«Показываю всем»: Клава Кока выглянула из окна машины, обнажив свое декольте — «бугры страсти» на виду

На этот раз Клава покрасилась и сделала стрижку в салоне Влада Лисовца. Она похвасталась результатом преображения. Певица выглянула из окна машины, распахнув рубашку. Она обнажила свои пышные полушария груди. Артистка не стала прятать свои прелести.

«Это я в пробках показываю всем свою прическу», – заявила она.

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