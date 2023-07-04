«Я девушка Барби, где мой Кен?»: сменившая имидж Африкантова покрасовалась в кроп-топе, завлекая Капаклы голым животом

Бывшая участница «Дома-2» Марина Африкантова не так давно пустила под нож свои длинные волосы, впервые в жизни сделав каре.
На этот раз Марина Африкантова еще и сделала укладку в стиле «Голливудская волна», завив свои от природы совсем прямые волосы.
С новой прической, эффектным профессиональным макияжем, в черном кроп-топе, обнажившем ее живот, Марина Африкантова покрасовалась перед камерой под песню поп-группы Aqua про Барби.
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«Я девушка Барби, в мире Барби. Где мой Кен?» - подписала под видео, процитировав строки из хита Марина Африкантова.
Некоторые подписчики предположили, что Марина Африкантова может так завлекать изменившего ей мужа Рому Капаклы, мол, смотри, какую красавицу потерял.
Напомним, накануне Африкантова похвасталась огромным букетом роз от тайного поклонника. В Сети опять же решили, что это Капаклы так намекает на желание воссоединиться.