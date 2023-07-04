«Я девушка Барби, где мой Кен?»: сменившая имидж Африкантова покрасовалась в кроп-топе, завлекая Капаклы голым животом

Бывшая участница «Дома-2» Марина Африкантова не так давно пустила под нож свои длинные волосы, впервые в жизни сделав каре.

На этот раз Марина Африкантова еще и сделала укладку в стиле «Голливудская волна», завив свои от природы совсем прямые волосы.

С новой прической, эффектным профессиональным макияжем, в черном кроп-топе, обнажившем ее живот, Марина Африкантова покрасовалась перед камерой под песню поп-группы Aqua про Барби.

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