Лопырева в крохотном бикини вальяжно разлеглась на пляже, обнажив свои прелести: сразила видом манких бедер

Виктория Лопырева уже давно стала известной персоной. 20 лет назад она завладела короной и титулом «Мисс Россия». Блондинка работала телеведущей и моделью. Зачастую она появляется на вечеринках и красных дорожках. В свои 39 лет светская львица держит себя в форме. Недавно она улетела отдыхать в Турцию, где устроила фотосессию.
На этот раз Лопырева поделилась пляжными кадрами. Она покрасовалась в зеленом мини-бикини. Модель вальяжно легла под навесом. Она оголила свои точеные прелести. Блондинка показала упругую грудь и плоский живот. Она подставила солнцу свои округлые бедра. Трусики впились в ее прелести. Виктория держала в руках телефон. Ее засняли, не используя фотошоп.
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Поклонники были впечатлены тем, как выглядит Виктория. Многие с трудом поверили, что она мама сына Марка Лео. «Великолепная», «Какая дива», «Прям русалочка», «Ох, формы просто безупречные», «Когда есть, что показать», «Просто слов нет», «Купальник едва прикрыл ваши дыньки», — стали писать подписчики.