Лопырева в крохотном бикини вальяжно разлеглась на пляже, обнажив свои прелести: сразила видом манких бедер

На этот раз Лопырева поделилась пляжными кадрами. Она покрасовалась в зеленом мини-бикини. Модель вальяжно легла под навесом. Она оголила свои точеные прелести. Блондинка показала упругую грудь и плоский живот. Она подставила солнцу свои округлые бедра. Трусики впились в ее прелести. Виктория держала в руках телефон. Ее засняли, не используя фотошоп.

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