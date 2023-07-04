Нетривиальный тренд: Либерж Кпадону из «Дома-2» похвасталась маникюром в стиле «разные руки»

Участница «Дома-2» Либерж Кпадону - девушка модная. Это касается даже маникюра. В микроблоге Либерж Кпадону похвасталась стильным маникюром «разные руки».
Это новомодный и нетривиальный тренд, когда ногти на разных руках покрываются лаком контрастных оттенков.
Либерж Кпадону выбрала контрастные цвета - ногти на одной руке покрыты белым лаком, на другой - насыщенного сливового оттенка.
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Либерж Кпадону и ее контрастный маникюр. Фото: скрин соцсети
Напомним, на днях стало известно, что Либерж Кпадону выиграла конкурс «Человек года» на «Доме-2». Так что, теперь она носит это высокое звание.