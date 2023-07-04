Семенович сделала горячее селфи в Турции: пышную грудь подставила солнцу, лифчик вот-вот лопнет

Анна Семенович уже давно стала популярной исполнительницей. Она славится на только своими заводными песнями, но и эффектными формами. Певица в юности была фигуристкой, а после завершения карьеры ее фигура стала преображаться. Теперь она даже выпустила бренд белья и купальников для женщин с формами. Звезда часто худеет, но не перестает быть обладательницей роскошной фигуры размера плюс сайз.
На этот раз Анна приехала на отдых в Кемер. Она каждый день нежится на пляже. Певица не стесняется демонстрировать формы в купальнике. На этот раз она сделала горячее селфи. Артистка в купальнике и без укладки позировала перед камерой. Семенович обнажила свои пышные полушария груди, которые едва поместились в лифчик.
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Анна Семенович. Фото: соцсети звезды
«Вот просто хорошо. Пусть всем будет счастливо по жизни», – написала звезда.
Поклонники восхитились тем, как выглядит Анна. Многие осыпали ее комплиментами. «Шикарный внешний вид», «Личику очень тяжело», «Купальник проверяет на прочность», «Наша девушка с формами», «Просто сияет», «Хороша», — стали писать в Сети.