Семенович сделала горячее селфи в Турции: пышную грудь подставила солнцу, лифчик вот-вот лопнет

На этот раз Анна приехала на отдых в Кемер. Она каждый день нежится на пляже. Певица не стесняется демонстрировать формы в купальнике. На этот раз она сделала горячее селфи. Артистка в купальнике и без укладки позировала перед камерой. Семенович обнажила свои пышные полушария груди, которые едва поместились в лифчик.

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