«Ох, какой шарик! Только посмотрите»: Ольга Бузова в юбке с разрезом и топике не скрыла выпирающий живот

Ольга Бузова уже много лет строит карьеру и добилась больших успехов. Она стала популярной в России и не намерена останавливаться. Артистка дает концерты и ведет телепередачи. Иногда она снимается в кино. А вот построить личную жизнь ей пока не удалось. Однако недавно звезда поправилась. На съемках в Африке ее вид многих удивил.
На этот раз Ольга взяла с собой множество нарядов. 4 июля она покрасовалась в костюме мандаринового цвета. Топик на одно плечо подчеркнул ее грудь, а юбка макси с разрезом обрамила линию бедер и живота. Артистка не скрыла изменения в фигуре. Поклонники сразу стали обсуждать ее выпирающий живот и даже заподозрили в беременности.
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Поклонники восхитились тем, как выглядит Ольга. Но ее пополневшие формы вызвали вопросы. «Ну вроде все хорошо, но живот выпирает», «Беременная?», «Поправилась она так хорошо, стала сочная», «Ох, какой шарик! Только посмотрите», «Живот прям хорошо выпирает, как месяц четвертый», — стали писать в Сети фанаты. Однако сама Бузова ранее заверила, что просто набрала четыре килограмма и не может их сбросить.