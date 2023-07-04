«Ох, какой шарик! Только посмотрите»: Ольга Бузова в юбке с разрезом и топике не скрыла выпирающий живот

На этот раз Ольга взяла с собой множество нарядов. 4 июля она покрасовалась в костюме мандаринового цвета. Топик на одно плечо подчеркнул ее грудь, а юбка макси с разрезом обрамила линию бедер и живота. Артистка не скрыла изменения в фигуре. Поклонники сразу стали обсуждать ее выпирающий живот и даже заподозрили в беременности.

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