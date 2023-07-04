Лера Кудрявцева засняла четырехлетнюю дочку в платье в полоску: лакомится вишней прямо в саду

Лера Кудрявцева уже много лет работает на телевидении. Она регулярно появляется на публике. В свои 52 года блондинка держит себя в форме. Она остается востребованной на ТВ. При этом Лера успевает растить дочку Марию, которой четыре года. Во всем ей старается помогать муж Игорь Макаров. Выходные они зачастую проводят вместе.
На этот раз Кудрявцева подловила наследницу, которая гуляла в саду. Она нарядила Марию в платье с принтом и юбку в полоску. Девочке сделали два хвостика. Дочка телеведущей решила полакомиться вишней, которую нашла на ветках дерева. Она сама тянулась к веточкам, чтобы сорвать ягодки.
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Мария Макарова. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились Марией. Многие отметили, что она унаследовала красоты от мамы и обаяние от папы. «Машутка лапушка, красотка», «Машунечка у вас просто чудо чудное», «Красавица и умница», «Ну сколько в ней обаяния, вся в папу», «Вот оно лучшее лето», — стали писать подписчики.