Лера Кудрявцева засняла четырехлетнюю дочку в платье в полоску: лакомится вишней прямо в саду

На этот раз Кудрявцева подловила наследницу, которая гуляла в саду. Она нарядила Марию в платье с принтом и юбку в полоску. Девочке сделали два хвостика. Дочка телеведущей решила полакомиться вишней, которую нашла на ветках дерева. Она сама тянулась к веточкам, чтобы сорвать ягодки.

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