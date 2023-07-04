Бородину случайно засняли на турецком пляже в мини-бикини: пышные полушария груди не уместились в лифчик

На этот раз Ксения улетела в отпуск с детьми и подругами. Она проводит время в Бодруме. Телеведущая старается всегда выглядеть безупречно. Однако подруга засняла ее, когда брюнетка нежилась на шезлонге. Она натянула бикини до талии и спустила лямки от лифчика. Грудь Бородиной не поместилась в купальник, поэтому она обнажила свои пышные бугры.

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