Бородину случайно засняли на турецком пляже в мини-бикини: пышные полушария груди не уместились в лифчик

Ксения Бородина уже давно стала известной персоной. Она продолжает работать на телевидении. Зачастую ведущая «Дома-2» появляется на светских мероприятиях. После развода с Курбаном Омаровым она стала чаще веселиться с подругами. В 40 лет телеведущая продолжает следить за фигурой и часто носит женственные наряды.
На этот раз Ксения улетела в отпуск с детьми и подругами. Она проводит время в Бодруме. Телеведущая старается всегда выглядеть безупречно. Однако подруга засняла ее, когда брюнетка нежилась на шезлонге. Она натянула бикини до талии и спустила лямки от лифчика. Грудь Бородиной не поместилась в купальник, поэтому она обнажила свои пышные бугры.
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Поклонники восхитились тем, как выглядит Ксения. Многие отметили, что она находится в идеальной форме. «Ну просто красотка», «Ох, вот это богиня», «На своих фото выглядит миниатюрнее», «Грудь выдающихся объемов», «Подружка удружила», — стали писать подписчики. А потом телеведущая выложила фото, показав, как видит себя на отдыхе с подружками.
Ксения Бородина. Фото: соцсети звезды