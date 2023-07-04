Яна Шафеева и Захар Саленко возвращаются на «Дом-2»

Бывшие участники «Дома-2» Яна Шафеева и Захар Саленко воссоединились и скоро вновь будут строить отношения под камерами. Парочка уже даже успела побывать на Поляне.

Рассекретил планы Яны Шафеевой и Захара Саленко Илья Яббаров. Он показал кадры с Поляны с участием Яны и Захара.