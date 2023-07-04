Яна Шафеева и Захар Саленко возвращаются на «Дом-2»

Бывшие участники «Дома-2» Яна Шафеева и Захар Саленко воссоединились и скоро вновь будут строить отношения под камерами. Парочка уже даже успела побывать на Поляне.
Рассекретил планы Яны Шафеевой и Захара Саленко Илья Яббаров. Он показал кадры с Поляны с участием Яны и Захара.
«Друзья, смотрите, кто к нам приехал в гости, поддержать в «Человеке года». Яна Шафеева и Захар Саленко. Они вместе, друзья. Наконец-то, они возвращаются на проект. Янка очень хочет на проект и Захар – тоже. Слава богу, что ребята вместе», - поделился Илья Яббаров.
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Напомним, Яна Шафеева и Захар Саленко были участниками реалити-шоу «Дом-2», который выходил в эфир на телеканале ТНТ. Отношения парочки были очень бурными. Постоянные выяснения отношений привели к разрыву. Яна Шафеева и Захар Саленко расстались навсегда и покинули телестройку. Но спустя почти три года воссоединились.